V spopadih med izraelsko vojsko in gibanjem Hamas več kot 2000 žrtev

Tel Aviv, 11. oktobra - Spopadi med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas so doslej zahtevali že več kot 2000 življenj, je danes sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske. Izraelske letalske sile so ponoči nadaljevale z napadi na območje Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije.