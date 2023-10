Pri prehranskih motnjah v športu daleč od sistemske rešitve

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 13. oktobra - Motnje pri prehranjevanju so pogost del modernega športa. Zdravstvena stroka vse pogosteje opozarja na težave in išče ustrezne rešitve, medtem pa pri nekaterih mednarodnih panožnih zvezah vse kaže, da se s to tematiko ne spopadajo resno. Ostali deležniki so nemočni, saj prekomerna izguba teže ni prepovedana.