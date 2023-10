Republikanski kongresnik Santos obtožen kraje identitete donatorjev

New York, 11. oktobra - Ameriško zvezno tožilstvo je v torek razširilo obtožnico proti republikanskemu kongresniku iz New Yorka Georgeu Santosu na skupno 23 točk, poročajo ameriški mediji. Po novem je obtožen tudi, da je kradel identiteto donatorjev svoji kampanji in izkoriščal številke njihovih kreditnih kartic za lastne potrebe.