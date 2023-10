New York, 10. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem, potem ko so nespodbudni podatki uradnikov ameriške centralne banke Fed znižali donose zakladnice, medtem ko so vlagatelji previdno spremljali dogajanje na Bližnjem vzhodu, poročajo tuje tiskovne agencije.