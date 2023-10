Na ljubljanskem Placu pozivi k osvoboditvi kurdskega voditelja Öcalana

Ljubljana, 10. oktobra - Turčija mora kurdskemu voditelju Abdullahu Öcalanu omogočiti srečanja z odvetniki in družino ter ga dokončno izpustiti, piše v izjavi, ki so jo danes predstavili v ljubljanski avtonomni coni Plac. Izjavo so podpisale številne organizacije in več vidnih posameznikov iz Slovenije, na temo kurdskega vprašanja pa je potekala tudi novinarska konferenca.