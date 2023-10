Vlada namenja 150.000 evrov pomoči palestinskim beguncem

Ljubljana, 10. oktobra - Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da bo agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA) letos namenila 150.000 evrov, so sporočili z vlade. Ob tem je ponovno obsodila "terorizem in napade Hamasa", izrazila solidarnost z Izraelom in pozvala k prekinitvi nasilja ter spoštovanju humanitarnega prava.