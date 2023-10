Pri Mladinski knjigi nova zbirka Skratka s kratkimi romani in zgodbami

Ljubljana, 10. oktobra - Pri Mladinski knjigi so zasnovali novo zbirko Skratka. Letos so izdali dve zbirki kratkih zgodb izpod peresa "težkokategornikov: V prvi osebi ednine Harukija Murakamija ter Ljubosumnež in druge zgodbe Joja Nesba. Dopolnjuje ju novela Vse to smo videli mlade avtorice Hanne Bervoets. Vizualna podoba vseh treh knjig je delo oblikovalke Sanje Janša.