Sevilla, 10. oktobra - Slovenska futsalska reprezentanca je v Jaenu igrala četrto tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Izbranci Tomislava Horvata so se spet merili s Španijo, s katero so se v petek v Tivoliju razšli z 1:1. Tokrat so Španci zmagali s 4:0 (0:0).