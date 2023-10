Mariborski TAM Europe z novimi strateškimi partnerji

Maribor, 14. oktobra - Mariborskemu proizvajalcu avtobusov Tam Europe so se pridružili novi investitorji. Kot je razvidno iz letnega poročila podjetja, je bila julija podpisana pogodba o prodaji in prenosu poslovnega deleža, na podlagi katere je 75-odstotni lastnik postalo podjetje Tam Auto, dosedanji lastnik China Hi-tech New Energy Auto pa je obdržal četrtinski delež.