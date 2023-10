ŠD Iskra in Študentska fronta za reformo sistema študentske prehrane

Ljubljana, 11. oktobra - Sistem subvencionirane študentske prehrane, kot ga poznamo danes, po mnenju ŠD Iskra in Študentske fronte ni več sistem, ki bi zagotavljal primerno prehrano za študente. Njegove številne pomanjkljivosti so predstavili v pismu, v katerem predvsem predlagajo alternativo v obliki javnih in neprofitnih menz. Slednje podpira tudi pristojno ministrstvo.