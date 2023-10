Zaloge na debelo v ZDA navzdol že šesti mesec zapored

Washington, 10. oktobra - Zaloge na debelo so v ZDA avgusta od julija nazadovale za 0,1 odstotka na vrednost 900,2 milijarde dolarjev, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. To je že šesti zaporedni mesečni padec zalog na debelo, vendar pa je prodaja narasla za 1,8 odstotka na 662,3 milijarde dolarjev, kar je največja mesečna rast od junija lani.