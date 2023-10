Razstava in akademija ob 30-letnici Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Ljubljana, 10. oktobra - Zveza veteranov vojne za Slovenijo je ob 30-letnici delovanja danes v Ljubljani odprla razstavo o delovanju zveze skozi čas. Na razstavi so med drugim predstavili glavne naloge zveze in osebe, ki so v preteklosti v organizaciji opravljale pomembne funkcije, je pojasnil generalni sekretar zveze Mitja Jankovič. Sledila je slavnostna akademija.