Slovenska Karitas žrtvam poplav doslej razdelila štiri milijone evrov zbrane pomoči

Ljubljana, 10. oktobra - Karitas je ljudem v stiski, ki so jih prizadele avgustovske poplave razdelila za več kot štiri milijone evrov pomoči, zbrane z darovi posameznikov in podjetij. V septembru so sodelovali tudi pri izplačevanju polovice od desetih milijonov evrov vladne finančne pomoči. Finančna pomoč Karitas je do sedaj zajela več kot 4800 gospodinjstev.