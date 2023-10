Na Ljubljanski borzi največ prometa z delnicami NLB

Ljubljana, 10. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes izgubil 0,04 odstotka in se ustavil pri 1158,43 točke. Večji zdrs je preprečila podražitev Krkinih in Petrolovih delnic. Skupni promet je dosegel nekaj več kot milijon evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice NLB, ki so se pocenile za 0,54 odstotka.