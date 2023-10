V CD gala dogodek ob 20-letnici združenja Efnil in Škrabčeve ustanove

Ljubljana, 11. oktobra - V Cankarjevem domu bo drevi gala dogodek ob 20-letnici združenja Efnil in Škrabčeve ustanove. Slednja od leta 2003 podeljuje štipendije odličnim magistrskim in doktorskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter primerjalnega in splošnega jezikoslovja in nagrajuje izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja.