V Italiji 24-urna stavka taksistov

Rim, 10. oktobra - Taksisti v Italiji so danes začeli 24-urno stavko, v Rimu pa naj bi protestirali tudi pred ministrstvom za promet, na čelu katerega je podpredsednik italijanske vlade in vodja desničarske stranke Liga Matteo Salvini. Za to so se odločili, ker nasprotujejo povečanju števila taksistov oz. dodatni konkurenci.