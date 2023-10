Bruselj odobril slovensko shemo pomoči gospodarstvu zaradi posledic vojne

Bruselj, 10. oktobra - Evropska komisija je odobrila 20 milijonov evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo malim in srednjim podjetjem zaradi posledic ruske vojaške invazije na Ukrajino. Komisija je ugotovila, da je shema skladna s pogoji, določenimi v začasnem okviru za krizne razmere in prehod, so danes sporočili iz Bruslja.