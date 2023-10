V Štorah zaključili gradnjo kanalizacije v okviru evropsko sofinanciranega projekta

Štore, 10. oktobra - V Štorah so avgusta zaključili gradnjo kanalizacije v okviru evropsko sofinanciranega projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, v katerem sta sodelovali še celjska in vojniška občina, so sporočili iz Občine Štore. Vrednost projekta za vse tri občine je znašala 11,1 milijona evrov.