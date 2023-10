Nova Gorica, 10. oktobra - Svojci pogrešajo mladoletni Alino Kofol in Živo Valentinčič z območja Mestne občine Nova Gorica. Mladoletnici so nazadnje opazili v ponedeljek na območju Solkana, kasneje pa se je za njima izgubila vsakršna sled. Novogoriški policisti prosijo za informacije vse, ki bi kar koli vedeli o njiju.

Alina Kofol je visoka približno 167 centimetrov, suhe postave, ima rjave oči in daljše skodrane lase svetlejše barve. Nazadnje je bila oblečena v sive dolge hlače in dolgo črno majico, obuta pa je bila v športne čevlje znamke Nike, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Živa Valentinčič je visoka približno 165 centimetrov, prav tako suhe postave, ima modre oči in daljše lase kostanjeve barve. Nazadnje je bila oblečena v olivno zelene hlače in zeleno dolgo majico s kapuco, obuta pa je bila v bele športne čevlje znamke Nike.

Kdor koli bi kar koli vedel o njiju, naj podatke sporoči na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Nova Gorica na Sedejevi 11 v Novi Gorici na telefon 05 303 44 00 ali elektronski naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si oziroma naj pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.