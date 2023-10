Na dnevih nacionalne varnosti poudarili, da so njen temelj usposobljeni ljudje

Ljubljana, 10. oktobra - Na odprtju 7. dnevov nacionalne varnosti so uvodni govorci poudarili, da so temelj nacionalno-varnostnih sistemov usposobljeni ljudje. V mednarodnem svetu trenutno prevladujejo sile dezintegracije, zato se mora sistem nacionalne varnost toliko bolj pripraviti na izzive podnebnih sprememb, migracij, digitalizacije in energetike, so prepričani.