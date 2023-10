Celovec bogatejši za nov slovenski prireditveni center iKult

Kot je za STA pojasnil predsednik SPZ Mitja Rovšek, prenova centra še ni v celoti končana. Tako še ni znana končna cena prenove, ki jo je SPZ financirala iz sklada podpor, ki jih prejema iz Slovenije in Avstrije. Hkrati je izrazil obžalovanje, da niso prejeli posebnih sredstev za prenovo.

"Slovenci si v Celovcu že dolgo želimo prostor za kulturno delo, šlo je za enkratno priložnost, ki smo jo zagrabili z obema rokama," je za tednik koroških Slovencev Novice še povedal Rovšek.

Prireditveni center v nekdanjem celovškem Ljudskem domu bo na voljo članom zveze ter prijateljem in kulturnim ustvarjalcev, ki se zavzemajo za solidarne odnose med obema jezikovnima skupnostnima na avstrijskem Koroškem.

Želijo si, da iKult, ki se razteza na približno 350 kvadratnih metrih, postane kulturno stičišče Roža, Podjune, Zilje in skupni prostor sodelovanja med obema krovnima kulturnima organizacijama na avstrijskem Koroškem, Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze.

Drevišnjega odprtja iKulta se bo udeležil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki bo zbrane tudi nagovoril.

iKult bo namenjen predvsem gledališkemu delu in vajam gledaliških skupin, gostovanjem prosvetnih, kulturnih in krščanskih slovenskih društev s podeželja, ki bi se želela predstaviti v urbanem okolju avstrijske Koroške, v Celovcu, pa tudi družabnim dogodkom, koncertom, branjem in predavanjem. Center bo lahko sprejel do največ 120 gledalk in gledalcev.

Kulturni spored ob odprtju centra pripravljata Teater Rampa in ženski vokalni trio Praprotnice, ki poje predvsem pesmi upora, spominjanja in miru.

Prva predstava Teatra Rampa v iKultu za občinstvo bo v soboto, ko je na sporedu predstava Viktor Polnori. Predstava je nastala po besedilu Thomasa Bernharda in v režiji Alenke Hain. Skupno pet predstav bo v nemščini, ponovitvi v slovenščini sta na sporedu 28. in 29. septembra. Decembra bo sledila premiera Realistov, ki jih skupaj pripravljata SPZ in Teater Rampa.

Pester program iKulta do konca leta je na ogled na www.ikult.at.

Prireditveni center iKult domuje v bližini celovške železniške postaje. Prenovo v lastni režiji sta vodila Rovšek in Vili Ošina, sodelovali pa so sodelavke in sodelavci SPZ ter več kot 20 prostovoljk in prostovoljcev.

SPZ je ena od dveh krovnih kulturnih organizacij, v kateri so povezana kulturna društva koroških Slovencev. Ustanovljena je bila leta 1907 kot Slovenska krščansko-socialna zveza. Leta 1934 se je preimenovala v Slovensko prosvetno zvezo.