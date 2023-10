WHO poziva k humanitarnemu koridorju na območje Gaze

Ženeva/Gaza, 10. oktobra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozvala k vzpostavitvi humanitarnega koridorja na in z območja Gaze, za katerega je Izrael uvedel popolno blokado. WHO opozarja, da njenih zalog na območju zmanjkuje, bolniki v bolnišnicah pa jih nujno potrebujejo.