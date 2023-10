Filipini želijo na OI poslati Pacquiaa

Manila, 10. oktobra - Filipini so Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaprosili za izjemo, ki bi nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto omogočila 44-letnemu boksarskemu zvezdniku in politiku Mannyju Pacquiau, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Temu namreč nastop v Parizu za zdaj prepoveduje zgornja starostna omejitev, ki je 40 let.