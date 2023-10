Šefic: Delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju pripravljeno za pregled

Dravograd, 10. oktobra - Delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju je pripravljeno za pregled, kmalu naj bi se z njim seznanila vlada, je danes na seji sveta koroške regije in regijskega razvojnega sveta v Dravogradu povedal vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic. Koroški župani so vnovič izpostavili vprašanje intervencijskih stroškov in mulja.