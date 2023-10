V Izraelu tarča napadov tudi spletne strani

Tel Aviv, 10. oktobra - Po izbruhu spopadov med izraelsko vojsko in gibanjem Hamas je ofenziva izbruhnila tudi na spletu, kjer so se številni hekerji pridružili spopadom. V nekaj urah po začetku napadov so številne izraelske in palestinske spletne strani začele beležiti napade, hekerjem je med drugim uspelo posredovati tudi lažne alarme glede nevarnosti raket.