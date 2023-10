Ljubljanski policisti v območju zastojev na avtocesti zaznali 20 primerov prehitevanja po odstavnem pasu

Ljubljana, 10. oktobra - Ljubljanski prometni policisti so minuli vikend v območju zastojev zaradi del na avtocesti skrbeli za ustvarjanje reševalnega pasu in ukrepali zoper kršitelje. Zaznali so 20 kršitev prehitevanja po odstavnem pasu ter šest kršitev neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona med vožnjo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.