Strokovnjaki na področju vesoljskih raziskav poudarjajo pomen povezovanja znanosti z industrijo

Ljubljana, 10. oktobra - Na Kemijskem inštitutu so se danes začeli Slovenski vesoljski dnevi z naslovom Priložnosti vesoljskih raziskav - Esa in Obzorje Evropa. Na otvoritvenem dogodku so strokovnjaki poudarili pomembnost povezovanja znanosti in industrije na področju vesoljskih raziskav, predstavili pa so tudi osnutek slovenske vesoljske strategije.