Na Bledu obnovili spomenik Mihajlu Pupinu

Bled, 10. oktobra - Zavod za kulturo Bled danes pripravlja slovesnost ob obnovljenem spomeniku matematiku, fiziku in izumitelju Mihajlu Pupinu, ki je na Pariški mirovni konferenci leta 1919 pripomogel k odločitvi, da je Slovenija ohranila del ozemlja, na katerem se nahaja Bled. Pupinov spomenik so na Bledu odkrili pred osmimi leti, sedaj pa so ga obnovili.