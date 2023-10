Pri trajnostni preobrazbi bo pomembno vlogo igralo tudi gospodarstvo

Ljubljana, 10. oktobra - Podnebne spremembe so dejstvo, k trajnostni preobrazbi pa moramo prispevati vsi, je bilo slišati na današnjem dogodku Od kriznega managementa do sistemskega pristopa k trajnostni transformaciji, ki ga je organizirala pobuda Chapter Zero Slovenia. Pri tem bo pomembno vlogo igralo tudi gospodarstvo, ki bo moralo spremembe vzeti v obzir.