Kočevje, 10. oktobra - Policisti so v ponedeljek v Banji Loki na območju Kočevja ustavili vozilo bosanskih registrskih oznak. V postopku so ugotovili, da je državljan Bosne in Hercegovine v vozilu prevažal tri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili mejo. Vozniku so odvzeli prostost, postopki s tujci pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.