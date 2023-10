Izraelska vojska ponoči z novimi napadi na območje Gaze

Tel Aviv/Gaza, 10. oktobra - Izraelska vojska je ponoči nadaljevala zračne napade na območje Gaze in po lastnih navedbah zadela 200 tarč, povezanih z gibanjem Hamas in drugimi islamističnimi skupinami. Obenem naj bi jim uspelo ponovno nadzorovati celotno mejo z Gazo, prek katere so palestinski borci v soboto vdrli na ozemlje Izraela.