EP 2028 v Veliki Britaniji in na Irskem, 2032 v Italiji in Turčiji

Nyon, 10. oktobra - Evropska nogometna zveza Uefa je potrdila, da bo evropsko prvenstvo leta 2028 v Veliki Britaniji in na Irskem, leta 2032 pa v Italiji in Turčiji. Izbor gostiteljev za euro 2028 in 2032 je bil znan že dlje, Uefa ga je danes na sedežu v Nyonu le še formalno potrdila.