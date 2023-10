Posebni tožilec opravil pogovor z Bidnom v zvezi z zaupnimi dokumenti

Washington, 10. oktobra - Posebni tožilec Robert Hur je v nedeljo in ponedeljek opravil pogovor s predsednikom ZDA Joejem Bidnom glede zaupnih dokumentov, ki so jih našli v njegovi nekdanji pisarni in na domu v Delawaru iz časa, ko je bil podpredsednik ZDA v vladi Baracka Obame, je v ponedeljek zvečer sporočila Bela hiša.