Voditelji ZDA, Nemčije, Velike Britanije, Francije in Italije izrazili trdno podporo Izraelu

Washington, 9. oktobra - Voditelji zahodnih držav - ZDA, Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije - so po današnji telefonski konferenci v skupni izjavi izrazili trdno in enotno podporo državi Izrael ter brezpogojno obsodbo Hamasa in njegovih terorističnih dejanj, je sporočila Bela hiša.