Zaradi prometne nesreče v bližini Novega mesta zaprta dolenjska avtocesta

Novo mesto, 9. oktobra - Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod proti Obrežju, so zapisali na Darsovem prometno-informacijskem centru za državne ceste. Iz Policijske uprave Novo mesto so za STA sporočili, da je bilo v nesreči udeleženo tovorno vozilo in da nihče ni bil poškodovan.