Organizatorji za OI 2028 predlagali pet novih športov

Los Angeles, 9. oktobra - Organizacijski komite olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu je za igre v mestu angelov danes predlagal vključitev novih petih športov. To so baseball-softball, kriket, flag football, lakros in skvoš. Športe mora zdaj odobriti še Mednarodni olimpijski komite (Mok), so zapisali na spletni strani Moka.