V Varnostnem svetu ZN obsodbe ruskih napadov na civilne cilje v Ukrajini

New York, 9. oktobra - Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so danes obsojali ruske napade na civilne cilje v Ukrajini, potem ko so jih uradniki ZN na odprti seji seznanili z dogajanjem. Varnostni svet tudi tokrat ni sprejel nobenega ukrepa, saj ima stalna članica Rusija pravico do veta.