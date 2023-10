Na Krasu letos pobrali precej manj grozdja

Sežana, 11. oktobra - Na Krasu so zaključili letošnjo trgatev in pobrali precej manj grozdja kot lani. Z letino so sicer glede na vremenske razmere zadovoljni. V zadrugi Vinakras so na svojem posestvu nabrali za sedem odstotkov manj grozdja, od partnerjev pa so ga odkupili za tretjino manj, je za STA povedal direktor Vinakras Sežana Marjan Colja.