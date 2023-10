Afganistan stresel nov potres

Herat, 9. oktobra - Potem ko je silovit potres v soboto prizadel odročno območje na zahodu Afganistana in zahteval več kot 2000 smrtnih žrtev, je to državo danes stresel nov potres z magnitudo 5,1, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi ta je prizadel območje blizu mesta Herat, kjer je bil epicenter sobotnega potresa. O žrtvah in škodi za zdaj ne poročajo.