Delodajalci zagon ESS pogojujejo z vladnimi zagotovili o enakopravnem dialogu

Ljubljana, 9. oktobra - Predstavniki vlade in gospodarstva so na današnjem srečanju spregovorili o ukrepih za sanacijo po avgustovski ujmi, ob čemer je vlada delodajalce pozvala k čimprejšnji vrnitvi za mizo ESS. Delodajalci pa pred tem pričakujejo vladna zagotovila, da ne bo vnovič kršila pravil ESS in bo dialog enakopraven.