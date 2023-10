Netanjahu: Izraelski odziv na napad Hamasa bo spremenil Bližnji vzhod

Jeruzalem, 9. oktobra - Odziv Izraela na sobotni nepričakovan napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas bo spremenil Bližnji vzhod, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. To, kar bo izkusil Hamas, bo težko in strašno, je poudaril vodja skrajno desne izraelske vlade in dodal, da so "šele na začetku", poročajo tuje tiskovne agencije.