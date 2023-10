Na posvetu zbornice gradbeništva tudi o priložnostih iskanja kadrov na azijskem trgu

Ljubljana, 9. oktobra - Izvedba projektov v slovenskem gradbeništvu in komunalnem sektorju se zamika zaradi pomanjkanja kadrov, je bil eden od poudarkov današnjega posveta v organizaciji Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, ki deluje pod okriljem GZS. Udeleženci posveta so spregovorili tudi o priložnostih, ki jih glede zaposlovanja nudi azijski trg.