V občini Piran po neurju popisali za 1,2 milijona evrov škode

Piran, 9. oktobra - V občini Piran so zbrali podatke o škodi, ki jo je med 28. in 30. avgustom povzročilo neurje z dežjem, vetrom in poplavami. Prejeli so 148 vlog, in sicer 33 za škodo v kmetijstvu, 48 za delno poškodovane stavbe in 56 za škodo na infrastrukturi. Občinska komisija je višino škode ocenila na 1,2 milijona evrov, so danes sporočili z občine.