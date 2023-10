DZ se je seznanil z odstopoma Ajanović Hovnik in Brežana

Ljubljana, 9. oktobra - DZ se je na današnji izredni seji seznanil z odstopoma ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik in ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana. Funkcijo ministra za javno upravo bo začasno opravljal minister za finance Klemen Boštjančič, začasna ministrica za naravne vire in prostor pa bo ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.