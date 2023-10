Izraelske sile ubile več borcev iz Libanona

Jeruzalem/Bejrut, 9. oktobra - Izraelski vojaki so "ubili več oboroženih osumljencev" iz Libanona, ki naj bi prečkali libanonsko-izraelsko mejo, je danes sporočila izraelska vojska ter potrdila, da obstreljuje območja na libanonski strani meje. Medtem se na območju Gaze nadaljujejo spopadi in obstreljevanje med izraelskimi silami in palestinskim militantnim gibanjem Hamas.