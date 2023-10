Izrael po napadih Hamasa odredil blokado Gaze, število žrtev preseglo 1300

pripravila Simona Grmek

Tel Aviv/Bruselj/New York, 9. oktobra - Izrael je po sobotnih napadih skrajnega gibanja Hamas danes uvedel popolno blokado območja Gaze in odredil mobilizacijo 300.000 rezervistov. Spopadi in raketno obstreljevanje med izraelskimi silami in skrajneži na območju so se nadaljevali. Število smrtnih žrtev na obeh straneh še narašča in je preseglo 1300, ranjenih je več tisoč ljudi.