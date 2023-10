SDS poziva vlado, da sledi operativnosti iz prvih dni po ujmi

Prevalje, 9. oktobra - Poslanci SDS so se na delovnem obisku na Koroškem seznanili s potekom popoplavne obnove. V pogovorih z župani in nekaterimi gospodarstveniki je bila predvsem izražena potreba po hitrejših odločitvah in hitrejši dodelitvi sredstev, je izpostavil prvak SDS Janez Janša. "Pozivamo vlado, da sledi operativnosti iz prvih dni po strašni ujmi," je dejal.