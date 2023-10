Na Ljubljanski borzi ob skromnem prometu rahel padec SBI TOP

Ljubljana, 9. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,46 odstotka in se ustalil pri 1158,85 točke. Kot edine v prvi kotaciji so se podražile delnice NLB. Borzni promet je bil skromen, znašal je 675.038 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, ki so prispevale več kot tretjino prometa.