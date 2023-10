Kandidatka za ministrico Prevolnik Rupel se bo predstavila odboru DZ za zdravstvo

Ljubljana, 10. oktobra - Kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel se bo predstavila odboru DZ za zdravstvo. Na zaslišanju naj bi predstavila paket ukrepov za povečanje dostopnosti do osebnega zdravnika in za skrajševanje čakalnih vrst pri zdravstvenih storitvah, kjer je to nujno zaradi ogrožanja življenj, je v ponedeljek napovedal premier Robert Golob.