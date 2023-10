V državnem svetu o pomenu protipoplavnih ukrepov in zadrževalnih pregrad

Ljubljana, 9. oktobra - Zbrani so na dogodku v organizaciji državnega sveta, Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade, Slovenske inženirske zveze in Inženirske akademije govorili o zadrževanju voda in pregradah kot pomembnem gradniku okolja in družbe. Izpostavili so pomen protipoplavnih ukrepov, zadrževalnih pregrad ter čiščenja in vzdrževanja vodotokov.